«Закончился беспредел с бессмысленными жертвами»: Запашный о признании ЛДНР

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил NEWS.ru, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР «100% принесёт мир» в Донбасс и со 100-процентной гарантией ухудшит отношения Москвы и Киева. Спикер подчеркнул, что Кремлю «не оставили иного выбора», кроме как признать Луганскую и Донецкую народные республики.

Америки не открою, всё слишком очевидно. Когда кто-то бесконечное количество раз называет тебя врагом, то ты потом этим врагом станешь. Коллективный Запад и управляемая Украина много лет демонизируют Россию. И здесь уже нужно было принимать какие-то решения. Люди гибнут и единственный способ, мне кажется, остановить весь этот беспредел — это признание республик [Донбасса]. Поэтому я абсолютно солидарен со своим президентом. Просто, к сожалению, не оставили никакого выбора. И то, как реагируют люди в республиках, говорит само за себя. Не нужно ничего придумывать, люди счастливы, что, наконец, закончился беспредел с бессмысленными жертвами, — отметил Запашный.

Президент РФ Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе. Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

Накануне крымчане поддержали признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, местные жители всегда понимали стремление ЛНР и ДНР к самоопределению. Кроме того, певец Лев Лещенко заявил NEWS.ru, что ситуация вокруг Украины и её отношений с РФ выгодна «западным и американским воротилам». Артист поддержал признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он также подчеркнул, что «настроения украинских элит — это не настроения народа». Музыкант убеждён в том, что война между РФ и Украиной невозможна, так как подобный конфликт «никому не нужен». Он предположил, что «мелкие провокации» со стороны Киева прекратятся «и всё успокоится».

21 февраля президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер незамедлительно признал суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский с ликованием встретил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В пресс-службе партии отметили: «Всё, что происходит, — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями».

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения.