Сенатор Цеков описал реакцию крымчан на признание ЛНР и ДНР

Крымчане поддержали признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, местные жители всегда понимали стремление ЛНР и ДНР к самоопределению, пишет Lenta.ru.

Они (украинские политики. — NEWS.ru), конечно, очень обиделись на выступление президента [России Владимира Путина] в той части, в которой дана очень чёткая характеристика истории Украины. Я с ней полностью согласен, нам, крымчанам, это всегда было абсолютно понятно. Нас всегда вообще поражала эта глупость и тупость руководства Украины. Я объясню. Украину полностью создало российское государство, оно же наделяло территориями, — высказался Цеков.

Он назвал решение признать независимость ЛНР и ДНР «очень правильным». По мнению сенатора, жители республик страдали восемь лет, пока власти России «топтались» и проводили «ритуальные заседания».

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

Ранее парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. В ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента ДНР все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения. За ратификацию документа также проголосовали все присутствующие в зале 46 депутатов ЛНР.