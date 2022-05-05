«Я в ужасе»: Киркоров напомнил Симоньян о детях после слов о Галкине Киркоров попросил Симоньян подумать о детях Галкина после критики в адрес артиста

Филипп Киркоров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров вновь обратился к Маргарите Симоньян и попытался объяснить, что он хотел сказать, попросив журналистку не унижать людей. Об этом артист поделился с Telegram-каналом «Кровавая барыня».

Исполнитель расстроился из-за критики в свой адрес после того, как заступился за Максима Галкина.

Я сейчас в ужасе оттого, что мои слова не услышали и зомбировано повторяют: мол, я не должен заступаться за своих друзей, за Макса, так как у него альтернативная позиция. Но подождите... Уверен, что никто не имеет права прилюдно обсуждать и очернять личную жизнь кого бы то ни было, — воззвал к поклонникам артист.

Киркоров уверен, что его слова об агрессии «очень правильные», так как он сразу подумал о детях Галкина и Пугачёвой и их сверстниках.

Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом? Я удивлен, что мать троих детей Маргарита, которую я всегда ценил как журналиста и просто порядочного человека, об этом не подумала, — аргументировал музыкант.

Киркоров считает, что всем надо задуматься, в кого они превратятся, обсуждая чужие пороки. Сам же он считает себя человеком чести и никогда не отступится от своих принципов и друзей. Артист написал, что считает себя патриотом России. И для него — огромная честь получить поздравление от президента, честь, что на его концерты пришло более 30 тысяч человек.

Но местечковые постовые настолько извращают все в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны, — заключил король российской эстрады.

Ранее Ольга Кормухина высказала мнение, что Филипп Киркоров собирается уехать в Израиль, где уже живут его бывшая жена Алла Пугачёва и её оскандалившийся муж Максим Галкин.