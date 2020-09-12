«Я тоже виновен»: Охлобыстин ответил Соловьёву на критику из-за Ефремова

https://static.news.ru/photo/5522387c-f5d3-11ea-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов Фото: Иван Охлобыстин/facebook.com

Российский актёр, шоумен и писатель Иван Охлобыстин ответил телеведущему Владимиру Соловьёву на критику по поводу Михаила Ефремова.

Журналист посетовал на то, что Охлобыстин позволил своему другу Ефремову сесть пьяным за руль и убить человека. Соловьёв отметил, что считает Ивана замечательным профессионалом и хорошим человеком.

А Владимир Соловьёв прав — я тоже виновен в произошедшей с Ефремовым трагедии, поэтому так и больно. За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдаёт, — написал Охлобыстин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Защита Ефремова обжаловала это постановление. При этом семья Ефремова занялась поисками нового адвоката.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ефремов, осуждённый на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, помещён в единственный следственный изолятор столицы, где есть сцена. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.