Соловьёв раскритиковал Охлобыстина из-за Ефремова

https://static.news.ru/photo/e265326c-f541-11ea-a858-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв раскритиковал Ивана Охлобыстина из-за того, что тот как друг допустил, что пьяный Ефремов сел за руль и убил человека. Журналист отметил, что считает актёра замечательным профессионалом и хорошим человеком.

Я понимаю, это его друг. Но у меня один вопрос: ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал, и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека, — в пух и прах раскритиковал Охлобыстина Соловьёв в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Журналист считает, что из случившегося Ефремов не сделал для себя никаких выводов. Он так и не понял, что в аварии убил человека, уверен ведущий.

Также Соловьёв раскритиковал защищавших Ефремова людей, на которых сейчас, как ему кажется, Ефремов «переводит стрелки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий Владимир Соловьёв назвал артиста «ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником». Жкрналист также осудил действия адвоката артиста Эльмана Пашаева, из-за поведения которого актёра приговорили к значительному сроку заключения в колонии.