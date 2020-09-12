Соловьёв назвал актёра Ефремова «ничтожеством»

https://static.news.ru/photo/4187105e-f523-11ea-aac8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов не сделал для себя выводов после смертельной аварии в центре Москвы, в которой погиб Сергей Захаров. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

Он назвал артиста «ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником». Соловьёв также осудил действия адвоката артиста Эльмана Пашаева, из-за поведения которого актёра приговорили к значительному сроку заключения в колонии.

Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что человека убил. У него так и нет никакого раскаяния. У него нет боли. У него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать, — заявил журналист в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.