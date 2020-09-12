Ефремов похвалил овсяную кашу в СИЗО

https://static.news.ru/photo/51c2860c-f5bd-11ea-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, помещён в единственный следственный изолятор столицы, где есть сцена. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Она уточнила, что речь идёт о СИЗО № 5 «Водник». По её словам, у новоявленного сидельца нет претензий к условиям содержания.

Условия хорошие, на завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием всё съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь, — рассказала Литвинович в эфире телеканала «Россия 1».

Ефремов находится в четырёхместной камере, но сейчас у него только двое сокамерников — один проходит по делу о продаже наркотиков, другой обвиняется в коррупции. Обоих соседей актёр назвал «людьми приятными».

В камере, как рассказала Литвинович, также есть общий стол с лавками, холодильник, телевизор и шкаф, а также книги, шахматы и нарды.

Ранее, как писал NEWS.ru, она сообщила, что Ефремов уже успел подружиться с сокамерниками и даже договорился ходить с ними в спортзал — играть в настольный теннис.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима