https://static.news.ru/photo/91eaf600-4bdc-11ea-b7ee-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на высказывание композитора Михаила Муромова, обвинившего Пугачёву в своей «загубленной» карьере. По его словам, такие заявления могли возникнуть только в «воспалённом мозгу нездорового человека». Соседов отметил, что Пугачёва никогда бы не заплатила телевизионщикам за то, чтобы Муромова «вырезали» из эфиров. У Примадонны на это попросту не было денег.

Чтобы она кому-то из собственного кармана платила на телевидении за вырезание из программы конкурента, да такого быть не может! Она всю жизнь ходила с протянутой рукой и рассказывала, какая она нищая, что у неё ничего нет, — рассказал он в интервью Nation News.

Он подчеркнул, что Пугачёву саму часто вырезали их эфира, поэтому обвинения Муромова — «курам на смех». Утверждения композитора Соседов назвал смешными и не имеющими под собой никаких оснований.

Её саму нередко вырезали из эфира, когда «Яблоки на снегу» Муромова звучали из каждого утюга. В 1986 году из новогоднего «Огонька» вырезали «Белую панаму» Пугачевой, а в 1987-м — «Крысолова», — напомнил он.

Критик признал, что в теории Пугачёва могла позвонить кому-нибудь из знакомых на канале и попросить «убрать из программы какую-нибудь свистушку», однако в этом случае ответственность лежит на программных директорах.

Ранее автор хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов признался, что он не получил всенародной любви из-за непростых отношений с певицей Аллой Пугачёвой. По его словам, Примадонна в своё время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору. Она боялась серьёзной конкуренции, поэтому пыталась сразу же от всех избавиться, писал NEWS.ru.