https://static.news.ru/photo/af937bd6-296e-11ea-afa0-fa163e074e61_660.jpg Стаc Барецкий Фото: stas_bareckiy/instagram.com

Шоумен, музыкант и продюсер Стал Барецкий прокомментировал свой конфликт с пианистом Лукой Затравкиным — сыном художника Никаса Сафронова.

По словам шоумена, музыкант толкнул его девушку, когда они подошли к фуршетному столу за канапе.

Вот я и предложил выйти один на один. Врезал ему хорошенько по роже и извиняться не собираюсь — я же не девочку ударил. Если честно, мы и до этого конфликтовали. Но боюсь ляпнуть лишнее, а то ещё в суд подаст, — заявил Барецкий.

При этом шоумен считает, что избить человека с фигурой Затравкина — «сильно надо постараться».

Мы почти в одной весовой категории, я под 150 вешу — думал, сейчас подерёмся нормально. А он всё скромника из себя строит, — добавил он.

Не исключено, что «драка» является спланированным пиар-ходом. Так, пиар-директор Барецкого заявил, что мужчины не поделили титул «главного толстяка страны», передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее Лука Затравкин рассказал, что его избили на открытии одной из московских клиник. По словам музыканта, выступить на мероприятии за определённый гонорар ему предложила Марият Мухина, которая ранее была лечащим врачом продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Затравкин считает, что женщина просто подставила его — музыкального выступления на открытии учреждения никто не ждал.