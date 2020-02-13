https://static.news.ru/photo/36bc468a-4ec0-11ea-8025-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Алёна Водонаева обратилась к российским женщинам после своего визита в полицию. Телеведущая призвала из думать о будущем перед тем, как рожать детей.

Девочки, относитесь ответственно к своей жизни и перед тем, как заводить детей, думайте об образовании, о здоровье — и вашем, и ваших будущих детей, потому что рассчитывать на мужчин в нашей стране не всегда возможно, — сказала бывшая участница «Дома-2».

Также звезда блогосферы выразила надежду, что мужчины-политики не будут принимать закон о запрете абортов. Телеведущая добавила, что теперь ей стоит быть осторожнее в своих высказываниях. Но при этом упрекнула полицию, которая якобы избирательно относится к оскорбительным высказываниям в адрес населения, которые позволяют себе публичные лица.

Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон добавила, что полиция продолжит проверку, слова её подзащитной будут переданы на лингвистическую экспертизу. Но защита также проведёт свою экспертизу.

К слову, Водонаевой стали поступать предложения об участии в политических кампаниях и общественных движениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Алёна Водонаева назвала тему разговора с сотрудниками отдела МВД по Таганскому району. По её словам, они говорили о её отношении к абортам.