Виктор Салтыков рассказал, почему уже шесть лет не общается с дочерью

https://static.news.ru/photo/ebdf3176-46bd-11eb-be33-fa163e074e61_660.jpg Виктор Салтыков Фото: victor_saltykov/instagram.com

63-летний певец Виктор Салтыков признался, что его отношения с дочерью Алисой, матерью которой является его бывшая супруга и коллега по цеху Ирина, оставляют желать лучшего. После недолгого перемирия им так и не удалось найти общий язык.

Развод с первой женой был сложным, а последние шесть лет артист редко общается с Алисой, хотя и не скрывает нежного к ней отношения. В этом Салтыков признался на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Сейчас мы с Алисой не очень много общаемся. Вот лет пять-шесть назад мы очень тесно контактировали: Алиса часто ко мне приезжала. Как-то наши отношения наладились, но после какой-то программы Ира обиделась на меня, мол, я что-то некорректно сказал про неё. Алиса, наверное, посчитала, что я неправильно поступил. Были какие-то нюансы, — считает артист.

Салтыков сейчас женат на Ирине Метлиной, которая подарила ему двоих детей — сына Святослава и дочь Анну, которая решила пойти по стопам отца и приняла участие в «Новой Фабрике звёзд».

По словам певца, его дети дружат и Алиса общается и с братом, и с сестрой. Салтыков, однако, удивлён, что все его наследники решили заниматься музыкой, хотя сам он критично относится к этому.

Алиса — единственная дочь популярной в конце 90-х годов певицы Ирины Салтыковой. Девушка получила хорошее образование, училась в школах Франции и Швейцарии, затем жила в Лондоне, где даже успела запустить сольную карьеру певицы. Два года назад девушка вернулась в Россию и продолжает сольную карьеру на родине при содействии своей знаменитой мамы.

В декабре Ирина Салтыкова поздравила Алису с 33-летием и выложила в Instagram её фото в эффектном леопардовом платье. Поклонники были удивлены тем, какой взрослой стала именинница и как невероятно она выглядит, сообщал NEWS.ru.