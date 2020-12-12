Взрослая дочь Салтыковой в леопардовом платье изумила фанатов

https://static.news.ru/photo/ae7b131c-3dae-11eb-a7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: irinasaltykova_official/Instagram.com

Певица Ирина Салтыкова поздравила свою дочь Алису с 33-летием и выложила в Instagram её фото в эффектном леопардовом платье. Поклонники были удивлены тем, какой взрослой стала именинница и как невероятно она выглядит.

Сегодня самый главный праздник в моей жизни. День Рождения моей любимой дочки Алисочки. Я желаю ей быть счастливой, здоровья и успехов в своей профессии, — написал Салтыкова под эффектным фото.

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям, назвав Алису «невероятной», «красоткой», «талантливой», «непохожей ни на кого» и «повзрослевшей».

Алиса — единственная дочь Ирины Салтыковой. Она родилась от брака с Виктором Салтыковым. Алиса получила хорошее образование, училась в школах Франции и Швейцарии, затем жила в Лондоне, где даже успела запустить сольную карьеру певицы.

Два года назад Алиса вернулась в Россию и продолжает сольную карьеру на родине при содействии своей знаменитой мамы.

Как сообщал NEWS.ru, Ирина Салтыкова ранее неожиданно выложила в Instagram своё фото в полупрозрачном купальнике. Это вызвало восхищение поклонников. Перед этим Ирина Салтыкова опровергла информацию о наличии у неё онкологического заболевания.