Венедиктов назвал Соловьёва «обиженным кукусиком»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в прямом эфире программы «Без посредников» резко высказался о телеведущем Владимире Соловьёве, назвав его «толстеньким, маленьким, обиженным кукусиком».

И тогда понятно, почему пыхтит мерзкая карлица и пукает (о Соловьёве. — NEWS.ru). <...> в каждом часе утреннего «Разворота» летом в 8, 9, 10 часов, где работают наши, мы опережаем на 6 пунктов Соловьёва. <...> Толстенький маленький кукусик обижен, плюётся, — высказался Венедиктов.

Венедиктов считает, что столь сильная неприязнь Соловьёва к нему объясняется в том числе тем, что «Вести» отстают по рейтингу от «Эха Москвы». При этом, однако, он добавил, что раньше радиостанция, на которой ведёт эфир Соловьёв, была популярнее его собственной, но совместными усилиями редакции им удалось перегнать «Вести».

Кроме того, он признался, что «Эхо Москвы» за лето выпало из тройки самых рейтинговых радиостанций и занимает четвёртое место, при этом подчеркнув, что из разговорных станций «Эхо Москвы» всё ещё самое популярное радио.

Ранее Владимир Соловьёв обвинил Алексея Венедиктова в том, что тот обслуживает интересы западных спецслужб, и спрогнозировал ему отставку с поста главреда «Эха Москвы».