Соловьёв назвал Венедиктова врагом России и предрёк ему отставку с «Эха»
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
10:18, 29 июля 2021
Алексей ВенедиктовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов является врагом России. В эфире YouTube-шоу «Соловьёв Live» от 29 июля он назвал главреда «отработанным материалом» и предрёк Венедиктову скорую отставку с радиостанции.
Соловьёв предъявил претензии к выбору спикеров, которым Венедиктов предоставляет доступ к микрофону. В качестве примера телеведущий привёл главу отдела расследований Bellingcat (специализирующееся на расследованиях интернет-издание, основанное в 2014 году британским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом) Христо Грозева, рассуждавшего 28 июля в эфире «Эха Москвы» об обысках у главреда The Insider (оператор домена издания признан российскими властями СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова.
Венедиктов даёт слово людям, обслуживающим интересы западных спецслужб. Мы хорошо понимаем, что Венедиктов — это враг. Это осознанный враг, — заявил Соловьёв.
Телеведущий убеждён, что в скором времени может последовать новость об отставке 65-летнего Алексея Венедиктова с должности главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», которую тот занимает 23 года.
Время Венедиктова прошло. Ясно, что он отработанный материал. Его спишут, — заключил журналист.
Ранее Соловьёв назвал Венедиктова «содержанкой», обвинив его в получении денег от Владимира Гусинского, бывшего владельца телеканала НТВ. Так Соловьёв отреагировал на расследование о финансовой поддержке Гусинским Венедиктова, опубликованное в Telegram-канале «Божена». Согласно данным за 2018 и 2019 годы, Венедиктов якобы получил от бывшего медиамагната более $200 тысяч.