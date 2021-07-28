Соловьёв назвал Венедиктова врагом России и предрёк ему отставку с «Эха»

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов является врагом России. В эфире YouTube-шоу «Соловьёв Live» от 29 июля он назвал главреда «отработанным материалом» и предрёк Венедиктову скорую отставку с радиостанции.

Соловьёв предъявил претензии к выбору спикеров, которым Венедиктов предоставляет доступ к микрофону. В качестве примера телеведущий привёл главу отдела расследований Bellingcat (специализирующееся на расследованиях интернет-издание, основанное в 2014 году британским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом) Христо Грозева, рассуждавшего 28 июля в эфире «Эха Москвы» об обысках у главреда The Insider (оператор домена издания признан российскими властями СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова.

Венедиктов даёт слово людям, обслуживающим интересы западных спецслужб. Мы хорошо понимаем, что Венедиктов — это враг. Это осознанный враг, — заявил Соловьёв.

Телеведущий убеждён, что в скором времени может последовать новость об отставке 65-летнего Алексея Венедиктова с должности главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», которую тот занимает 23 года.

Время Венедиктова прошло. Ясно, что он отработанный материал. Его спишут, — заключил журналист.