Ведущий «Пусть говорят» прокомментировал слухи о закрытии шоу на карантин

https://static.news.ru/photo/46b9fed4-e4cf-11e9-9df1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Борисов Фото: ddborisov/instagram.com

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов заявил, что публикации о закрытии программы на карантин не соответствуют действительности. На шоу не было гостей, заражённых COVID-19.

Нет. Мы продолжаем работать, всё в порядке. У нас давно уже проходит тщательное тестирование всех сотрудников, мы очень внимательно относимся ко всем мерам безопасности, гостей минимальное количество приглашаем, — рассказал журналист.

Он подчеркнул, что если кто-то из сотрудников начинает себя плохо чувствовать или он общался с заболевшим, то его сразу же отправляют в самоизоляцию. По его словам, сейчас команда работает над выпуском, который посвящён Евровидению, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, звёздный телеведущий Андрей Малахов до сих пор обижен на Дмитрия Борисова, ставшего его преемником в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Малахов считает, что новый ведущий некрасиво поступил с ним, до последнего храня молчание.