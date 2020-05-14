Ведущий «Пусть говорят» прокомментировал слухи о закрытии шоу на карантин

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов заявил, что публикации о закрытии программы на карантин не соответствуют действительности. На шоу не было гостей, заражённых COVID-19.
Нет. Мы продолжаем работать, всё в порядке. У нас давно уже проходит тщательное тестирование всех сотрудников, мы очень внимательно относимся ко всем мерам безопасности, гостей минимальное количество приглашаем, — рассказал журналист.
Он подчеркнул, что если кто-то из сотрудников начинает себя плохо чувствовать или он общался с заболевшим, то его сразу же отправляют в самоизоляцию. По его словам, сейчас команда работает над выпуском, который посвящён Евровидению,
Как ранее писал NEWS.ru, звёздный телеведущий Андрей Малахов до сих пор обижен на Дмитрия Борисова, ставшего его преемником в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Малахов считает, что новый ведущий некрасиво поступил с ним, до последнего храня молчание.
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