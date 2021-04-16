Валя Карнавал назвала причину, по которой у неё почти отказали ноги

https://static.news.ru/photo/3e864e04-9fc0-11eb-bb7c-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/karna.val

"Звезда" приложения "TikTok" Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) рассказала о том, что во время отдыха на Занзибаре с ней случилась истерика и отказали ноги. Причиной такого состояния стал клещ.

В своём Instagram Валентина рассказала , что у неё с детства имеется фобия - она боится клещей. И именно с ними ей пришлось столкнуться на отдыхе.

Вчера сидим перед ужином, у меня в волосах рука. Начала ковыряться и чувствую — что-то не так. Достаю, смотрю, а там клещ. У меня случилась истерика, я рыдала, у меня сводило ноги от ужаса, - пожаловалась блогер.

После этого девушка решила предпринять меры предосторожности: она вернулась в номер, заткнула уши "какими-то бумажками" и легла спать.

Ранее певица Лариса Долина жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал. Сойдясь с девушкой в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы. Об этом писал NEWS.ru.