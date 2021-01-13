Валдис Пельш призвал депутатов платить россиянам за некомфортную жизнь

https://static.news.ru/photo/1d8e7126-5584-11eb-ad4c-fa163e074e61_660.jpg Валдис Пельш Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Валдис Пельш отреагировал на предложение выплачивать гражданам денежную компенсацию в случае незаконного административного задержания.

По его мнению, депутатам нужно также доплачивать россиянам за некомфортную жизнь.

Господа, это народные витии. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайте законотворчество. Можно ещё ввести компенсацию за не совсем комфортную жизнь. Причём некомфортную жизнь, мне кажется, отчасти по вашей вине. Это за ваш счёт, — отметил он в интервью НСН.

Пельш также в преддверии крещенских купаний заявил, что жители Москвы готовы к ним ещё с лета, так как в домах каждый год отключают горячую воду.

В Госдуму 12 января был внесён законопроект о дополнительных основаниях для компенсации за незаконное лишение свободы. Он подготовлен депутатом от «Единой России» Натальей Костенко.

Как писал NEWS.ru, ранее Пельш рассказал о своих планах и объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии, откуда он родом.