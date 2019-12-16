Харви Вайнштейн Харви Вайнштейн Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, заявил, что его должны помнить как человека, который внёс вклад в их карьеру.

Я чувствую себя забытым. Я создал больше фильмов, срежиссированных женщинами и о женщинах, чем любой другой причастный к созданию кино человек, и я говорю о 30 годах. Я не говорю о настоящем времени, когда это модно. Я первым сделал это! Я был первым! — сказал Вайнштейн в интервью New York Post.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер достиг соглашения с обвинившими его в домогательствах женщинами. Суд пока не одобрил данный документ. В рамках соглашения Вайнштейн может заплатить 30 актрисам, бывшим сотрудницам его студии The Weinstein Company и потенциальным заявителям $25 миллионов. Расходы будут покрыты страховыми компаниями, представляющими студию продюсера.

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