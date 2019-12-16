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Продюсер Виктор Дробыш отреагировал на высказывание лидера «Морального кодекса» Сергея Мазаева, назвавшего концерт Николая Носкова «жалким зрелищем». По его словам, певец не раз ещё выйдет на сцену, ведь ему нужны деньги для дальнейшей реабилитации.

У меня вопрос к «Моральному кодексу» и как там его фамилия Мазаеву. На какие шиши он будет лежать на пляже? Да ещё и всю оставшуюся жизнь. Все деньги от продажи...