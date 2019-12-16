https://static.news.ru/photo/e8afd96e-1feb-11ea-a206-fa163e074e61_660.jpgХарви ВайнштейнФото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, заявил, что его должны помнить как человека, который внёс вклад в их карьеру.
Я чувствую себя забытым. Я создал больше фильмов, срежиссированных женщинами и о женщинах, чем любой другой причастный к созданию кино человек, и я говорю о 30 годах. Я не говорю о настоящем времени, когда это модно. Я первым сделал это! Я был первым! — сказал Вайнштейн в интервью New York Post.
Как ранее писал NEWS.ru, продюсер достиг соглашения с обвинившими его в домогательствах женщинами. Суд пока не одобрил данный документ. В рамках соглашения Вайнштейн может заплатить 30 актрисам, бывшим сотрудницам его студии The Weinstein Company и потенциальным заявителям $25 миллионов. Расходы будут покрыты страховыми компаниями, представляющими студию продюсера.