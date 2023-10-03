В Казахстане потребовали вернуть деньги за билеты на отмененные шоу Галкина В «Казахконцерте» оказались не готовы назвать новые даты концертов Галкина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Компания «Казахконцерт» оказалась не готова назвать новые даты отмененных в Астане и Алма-Ате концертов Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) продюсер Алексей Пучков, выступивший их организатором. В «Казахконцерте» потребовали от организаторов вернуть средства за проданные билеты и прекратить их продажу.

В настоящее время не представляется возможным [заблаговременно] предоставить информацию по запрошенным вами датам на март, апрель, май месяцы 2024 года, — сообщили в «Казахконцерте».

В компании добавили, что план на 2023 год утвердили еще в конце прошлого года. В «Казахконцерте» предупредили, что если организаторы не прекратят реализацию билетов на отмененные шоу и не осуществят возврат средств за проданные билеты, то компания оставляет за собой право обратиться в компетентные органы для принятия мер в соответствии с казахстанским законодательством.

2 октября Пучков рассказал, что организаторы предложили перенести концерты Галкина на 2024 год. Выступления должны были пройти 8 и 9 октября в Астане и Алма-Ате соответственно.

30 сентября в астанинском ЦКЗ «Казахстан» объяснили отмену выступления артиста техническими работами по ремонту водопровода, а во Дворце республики Алма-Аты 1 октября заявили о неисправностях сцены. Площадки сообщили, что ремонт займет две недели. Галкин предложил помочь с ремонтом, указав при этом, что все билеты на концерты уже проданы.