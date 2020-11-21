Утяшева объявила о приостановке шоу «Танцы» до 2021 года

Ляйсан Утяшева заявила о переносе дальнейших этапов шоу «Танцы» из-за выявления коронавируса у нескольких участников проекта.
Как рассказала ведущая шоу «Танцы» в эфире ТНТ, съёмки планируется возобновить в 2021 году. Это было непростое, но верное решение
По словам генерального продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова, здоровье людей, которые создают этот масштабный проект, и участников стоит на первом месте.
Мы прекрасно понимаем разочарование миллионов поклонников проекта, но уверены, что они нас поймут. Мы планируем возобновить съёмки в начале 2021 года и обязательно поставим красивую точку в Последнем сезоне! — рассказал он StarHit.
Как сообщает издание, у ряда участников финального отбора тест на коронавирус показал положительный результат.
По данным на утро 22 ноября, за минувшие сутки в России выявлен 24 581 случай заболевания коронавирусом. Впервые за несколько дней в стране не обновлён рекорд по суточной заболеваемости — она чуть снизилась по сравнению с предыдущим днём. Однако уменьшилось и число выздоровевших за сутки — 18 008 человек против 26 021 накануне. Снизился также показатель суточной смертности. За последние 24 часа от коронавируса умер 401 человек, тогда как к субботе 21 ноября было зафиксировано 467 летальных случаев, писал NEWS.ru.