Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером телеканала

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Шоумен и актёр Гарик Харламов очень тяжело переживал нападки в Интернете из-за откровенной сцены с участием его жены Кристины Асмус в фильме «Текст». Об этом рассказал основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.

По его словам, несмотря на то что артисту было действительно очень больно, он «держался супермолодцом». Как отметил Джанибекян, атаки так называемых хейтеров — обратная сторона популярности, в том числе в...