Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером телеканала

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу дал шутливую оценку назначению генеральным продюсером RTVI лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По его словам, у нового руководителя будет только одна проблема.
Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три, — пошутил Ургант в эфире Первого канала.
Он вместе с соведущим Дмитрием Хрусталёвым поздравил музыканта с таким назначением.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал своё назначение на RTVI. О событии музыкант высказался, как о «внезапном повороте», в результате которого он возглавил «большой международный канал». Шнуров поблагодарил за доверие, пообещал «многое сделать вместе» и поделился планами по организации работы канала.