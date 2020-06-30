Шоу-бизнес

Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером телеканала

03:19, 01 июля 2020 12
Иван Ургант Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу дал шутливую оценку назначению генеральным продюсером RTVI лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По его словам, у нового руководителя будет только одна проблема.

Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три, — пошутил Ургант в эфире Первого канала.

Он вместе с соведущим Дмитрием Хрусталёвым поздравил музыканта с таким назначением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал своё назначение на RTVI. О событии музыкант высказался, как о «внезапном повороте», в результате которого он возглавил «большой международный канал». Шнуров поблагодарил за доверие, пообещал «многое сделать вместе» и поделился планами по организации работы канала.

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