Ургант посмеялся над Бузовой, забывшей название «своего» театра

Ольга Бузова попала в неловкое положение на шоу Ивана Урганта. В эфире программы «Вечерний Ургант» поющая ведущая не смогла ответить, на сцене какого театра она дебютировала.

Экс-ведущая «Дома-2» взахлёб рассказывала о своём творчестве, но Ургант перевёл тему на театральную сторону творчества своей гостьи. Для начала он вспомнил, как на его передаче Бузова и Хабенский поменялись местами. Актёр вёл «Дом-2», а ведущая читала отрывок из «Чайки».

Затем Ургант заметил, как далеко с этого момента скакнула театральная карьера поющей ведущей, добавив, что Ольга Бузова «оказалась на сцене театра».

Какого театра? — не поняла гостья.

В ответ ведущий подсказал, что «одного из лучших. На что Бузова попросила сказать, как он называется. Ургант протянул: «МХАТ имени...», и ведущая едва не выдала «...Ольги Бузовой».

В итоге ведущий помог гостье вспомнить, на каких подмостках теледива дебютировала в спектакле и добавил, что ничуть не удивлён её появлению на театральной сцене.

Ранее МХАТ им. Горького никак не прокомментировал идею продюсера Иосифа Пригожина уволить худрука театра Эдуарда Боякова после сравнения последним певицы Валерии — супруги Пригожина — с исполнительницей Ольгой Бузовой.