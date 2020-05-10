«У тебя нет шансов»: дочь Даны Борисовой отказалась общаться с матерью

https://static.news.ru/photo/9f1196ce-92a7-11ea-9250-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Телеведущая Дана Борисова похоже отчаялась наладить отношения с дочерью. Она пожаловалась, что с тех пор, как Полина ушла из дома, она избегает общения с ней при случайных встречах. Борисова рассказала, что на днях встретила дочь на пробежке, однако та прошла мимо.

Первый день бежит — ни «здравствуй», ни «до свидания», будто не знает меня. А на второй и третий дни хотя бы поигралась с собакой Мишелькой, — сообщила телеведущая.

Она призналась, что сильно соскучилась по девочке и пригласила её поесть суши, однако в ответ получила жёсткий отказ.

У тебя вообще нет шансов после всего, что ты сказала, — выпалила Полина.

Отношения с дочерью у Борисовой сильно испортились. По мнению девочки, её мать ведёт себя неадекватно, хоть и уверяет всех окружающих в том, что перестала принимать наркотики и уже три года ведёт трезвый образ жизни. Сама экс-ведущая «Армейского магазина» не собирается останавливаться и хочет завоевать доверие Полины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Дана Борисова пожаловалась подписчикам на плохое отношение к ней со стороны соседей. Звезда «Армейского магазина» говорит, что подхватила обычную простуду, при этом соседи считают, что та больна коронавирусной инфекцией, и выгоняют её из подъезда дома.