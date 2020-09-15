Тарзан признался, что изменял Наташе Королёвой

https://static.news.ru/photo/a0fc7d2a-9ead-11ea-962b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко Фото: instagram.com/tarzan___official

Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, признался, что изменил своей супруге Наташе Королёвой. По его словам, девушки специально «развели» его и обокрали.

Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Я хочу сделать официальное заявление. Произошёл инцидент. Я изменил своей жене. Я говорю об этом открыто. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я. И отвечать за это буду я перед Богом и перед своей женой. Я являюсь мужиком на 200%, — признался артист в Instagram.

По его словам, девушки его соблазнили. Он подчеркнул, что любит только Королёву.

Они обладали целым набором всяких веществ, которые ввели меня в неадекватное состояние, — отметил танцор.

Глушко подчеркнул, что эти девушки всё происходящее засняли, а потом пошли по телеканалам. На них завели уголовное дело из-за кражи драгоценностей.

С Тарзаном одна из девушек познакомилась в 2019 году. Она посетила его шоу. В какой-то момент он вытащил её на сцену, и она не могла скрыть эмоций. Она подробно описала свои ощущения в Instagram, назвав Глушко секс-символом своей юности.

Как писал NEWS.ru, 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которую в Сети называют любовницей Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, подтвердила слухи об их романе.