Тарзан посвятил Королёвой лирическое стихотворение

https://static.news.ru/photo/1b7f1d96-1811-11eb-aff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/koroleva__star

Шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, написал романтическое стихотворение для своей супруги, певицы Наташи Королёвой.

В своём произведении Тарзан называет себя рубахой-парнем, который жил, «пел, плясал», со всеми дружил и улыбался, но «в разноцветные краски кто-то вдруг плюнул слюной». Также в стихотворении он упомянул людей, которые «как серые мыши тело грызут», намекая, очевидно, на критику, обрушившуюся на Глушко после скандала из-за романа с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко.

Я был настолько раздавлен, повержен, думал, что ангелами отвержен... Вслушиваюсь в небеса — тишина. «Здесь я», — вдруг тихо сказала она, — написал Тарзан.

Для визуального сопровождения лирики артист выбрал пикантное фото, на котором запечатлены обнажённый торс автора стихотворения и рука его супруги.

Однако не все поклонники оценили творчество Тарзана, выразив уверенность в том, что ситуация с изменой была раскручена для пиара всех участников скандала.

Сергей, ну хорош уже ныть! Ну что только не придумаешь ради пиара! Вы с Наташей — супер-пара! И, уверена, по вечерам хохочете от ситуации, которую сами и выдумали. Вы — умнички! Долгих лет вашей семье! — написала пользовательница под ником adoneva_svetlana.

Как писал NEWS.ru ранее, певица Наташа Королёва предупредила звёздные семьи о том, что авторы телевизионных шоу могут втянуть их в скандалы с изменами. Знаменитость опубликовала в Instagram ролик, в котором показала много известных пар: Владимира Преснякова и Наталью Подольскую, Олега и Марину Газмановых, Павла Волю и Ляйсан Утяшеву.

Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили. Одна из виновниц скандала, Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу.