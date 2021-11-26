«Так выглядят инвалиды»: врач объяснил, почему Градский был обречён

Смерть композитора Александра Градского могла стать следствием перенесённого коронавируса. Артист нуждался в лечебно-профилактических процедурах, но продолжал сниматься в шоу, позабыв о своём здоровье. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, певец выглядел неважно. Увидев Градского в последних эфирах «Голоса», медик сразу понял, что артист серьёзно болен.

Серьёзное поражение лёгких было налицо: он задыхался, даже не мог говорить. Я видел, что ему не хватало жизненного объёма лёгких из-за поражения лёгочной ткани, развивалась гипоксия — так выглядят инвалиды, — сказал Пурясев.

Больше всего пульмонолога насторожил тот факт, что Александр Борисович дома пользовался кислородным концентратором. По его словам, это должно было стать тревожным знаком для его близких.

Больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обречённые люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно, — пояснил врач.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

Ранее сообщалось, что молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко может остаться без наследства. Так считает скандальный блогер Лена Миро. По её словам, гражданская супруга артиста, подарившая ему двоих детей, рискует не получить ни копейки. Об этом она написала у себя в «Живом журнале».