https://static.news.ru/photo/5e1357bc-19c5-11ea-89ea-fa163e074e61_660.jpg Стефания Маликова с братом Фото: steshamalikova/instagram.com

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией. Они вместе посетили торжественный бал в центре Москвы, где с удовольствием позировали фотографам.

Видео с мероприятия она поделилась в Instagram.

Марк родился в январе 2018 года. Вся семья радовалась его появлению, а Стефания мечтала о маленьком брате задолго до его появления.

Помню, как два года назад смотрела красочные фотографии с предновогодних ёлок и мечтала о том, чтобы у меня был братик, и мы могли читать стихи и петь песни Деду Морозу, чтобы получать подарки. И вот, спустя два года, мы на новогодней ёлке и поём Деду Морозу «Облака, белогривые лошадки», — рассказала Маликова.

Девушка давно входит в число главных московских модниц, поэтому лично приготовила наряд для праздника. Она облачилась в белую рубашку и чёрный костюм, а малыша одела в серую кофту, белую рубашку и чёрные брюки, пишет StarHit.

Как писал NEWS.ru, певец Дмитрий Маликов после очередного концерта опубликовал фото, которое вызвало массу комментариев. На нём исполнитель предстал с растрёпанными волосами.