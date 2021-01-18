Сын Авербуха впервые появился на людях вместе с отцом и Арзамасовой

https://static.news.ru/photo/c7011302-59cc-11eb-b3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/martin_averbukh

Сын российского фигуриста Ильи Авербуха Мартин, родившийся в первом браке спортсмена, впервые вышел в свет с 47-летним отцом и его новой женой, 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой.

Семья посетила спектакль «Горбачёв» в московском Театре Наций, сообщил 16-летний юноша.

Образовываюсь с Ильёй Авербухом и Лизой Арзамасовой, — подписал снимок в сторис Мартин.

Актриса и спортсмен перепостили публикацию молодого человека.

Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.

Как писал NEWS.ru, актриса сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова, недавно вышедшая замуж за фигуриста Илью Авербуха, на своей официальной странице в социальной сети опубликовала снимок в новой чёрной шубке из натурального меха. Подписчики сразу же предположили, что дорогую вещь ей подарил супруг.