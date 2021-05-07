Сябитовой припомнили неудачный брак дочери после критики бесприданниц

https://static.news.ru/photo/b8beafc0-afb7-11eb-ac16-96000091f725_660.jpg Роза Сябитова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телесваха Роза Сябитова навлекла на себя гнев подписчиков словами о том, что мужчинам всегда нравились девушки с приданым. Именно оно, по мнению телеведущей, ещё 300 лет назад помогало невестам выходить замуж.

Своими размышлениями «сваха всея Руси» поделилась в Instagram.

Объём приданого, для привлечения женихов, в то время имел огромное значение — чем его больше, тем лучше. И тайны из приданого не делали, наоборот, о нём с гордостью рассказывали, и «собирали» с момента рождения дочери, — написала телеведущая, опубликовав при этом снимок с собственной дочерью Кенией.

Пост сильно задел подписчиков Сябитовой и они напомнили ей, что её дочь тоже не сразу обрела своё семейное счастье и даже сваха-мать ей в этом не помогла.

«Роза, но вам же не помогло приданое дочери, шикарная свадьба. Всё равно жених убежал», «Сваха всея Руси никак не может пристроить дочь! Почему мужики от нее бегут, вроде ничего, только ростом не удалась», «А ваша дочка с приданным вышла замуж два раза? Она счастлива?», «У меня сын, и мы лучше примем в семью симпатичную девушку, чем страшную и богатую. Нам нужно красивое потомство. Богатство дело наживное», язвят в комментариях пользователи.

Дочь телесвахи Розы Сябитовой Ксения Шевченко-Сябитова действительно замужем второй раз. В 2015 году она вышла замуж за юриста Андрея Снеткова, но брак продержался всего лишь несколько месяцев. Спустя четыре года единственная дочь телесвахи от брака с Михаилом Сябитовым, который умер через год после рождения Ксении, нашла нового жениха. В сентябре 2020 года она вышла за него замуж.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему некоторые женщины интересуются мужчинами со «специфическими особенностями биографии» — алкоголиками, наркоманами и тиранами.