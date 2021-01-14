Сябитова пообещала лечь в психушку, если ей понравится Моргенштерн

https://static.news.ru/photo/7ef710bc-5728-11eb-80ee-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Телесваха Роза Сябитова попросила сдать её в сумасшедший дом, если в будущем вдруг станет положительно отзываться о таких представителях шоу-бизнеса, как рэпер Алишер Валеев, он же Моргенштерн. После участия музыканта в передаче «Давай поженимся!» на Первом канале у соведущей проекта остались о нём только негативные впечатления.

По её словам, «это было очень плачевное зрелище». Она охарактеризовала гостя программы как «ужас, летящий в ночи», который на съёмочной площадке вёл себя вызывающе и странно.

У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул. Он поёт, не попадает в ноты, не знает слов — почему его творчество набирает такое количество просмотров? Мне становится жутко. Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно, — цитирует Сябитову «Собеседник».

При этом, высказала уверенность она, у Моргенштерна «нет ни образования, ни вкуса». Телесваха отметила, что деньги портят людей даже с более устойчивой психикой. Однако, по её мнению, рэпер действительно попал в эту негативную волну.

Она также отреагировала на шутку шоумена Ивана Урганта, который в одном из эфиров программы «Вечерний Ургант» анонсировал её скорую свадьбу с музыкантом. «Нас ждёт одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн», — заявил телеведущий.

Не знаю, какая мотивация была у Вани. Скорее всего, шутка родилась из того, что у Алишера татарская фамилия. Когда я это узнала, спросила, татарин ли он. <...> Он стал открещиваться, но я его подловила, ведь его папа — башкир, а это всё к нам относится, — рассказала телесваха.

Вместе с тем Сябитовой, по её словам, вовсе не понравилось, что Моргенштерн не знает о своей национальности, так как о трепетном отношении к родным для неё татарам, добавила она, известно всем.

В новогоднем эфире шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, как писал NEWS.ru, рэпер выступил в качестве друга жениха, которым являлся саунд-продюсер Slava Marlow, получивший известность по совместным работам с Моргенштерном. Тогда же он сдал тест ДНК вместе с историком моды Александром Васильевым, который оказался удивительно похож на звезду российской эстрады и которого заподозрили в его отцовстве.