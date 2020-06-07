Супруг Полины Гагариной опроверг развод с певицей

https://static.news.ru/photo/990ed0aa-a8f7-11ea-8f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gagara1987

Московский фотограф Дмитрий Исхаков опроверг слухи о разводе с певицей Полиной Гагариной, отреагировав на комментарии поклонников исполнительницы в Instagram.

Как сообщает «Экспресс газета», уже несколько месяцев в прессе обсуждают расставание пары — якобы Исхаков съехал от семьи и появляется в общем доме только для встреч с дочерью Мией. Ни фотограф, ни певица до этого момента не комментировали слухи.

Да не разводились мы! Йо-майо, — написал Исхаков.

В газете предположили, что пара могла просто не оформить развод. Фотограф отказался от развёрнутых комментариев о ситуации в семье.

Как писал NEWS.ru, в разгар слухов о грядущем разводе Гагарина уехала в Санкт-Петербург. По информации источников, ещё до свадьбы пара решила, что в случае расставания вся недвижимость перейдёт к певице и детям.