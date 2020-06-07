Супруг Полины Гагариной опроверг развод с певицей

Московский фотограф Дмитрий Исхаков опроверг слухи о разводе с певицей Полиной Гагариной, отреагировав на комментарии поклонников исполнительницы в Instagram.
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Да не разводились мы! Йо-майо, — написал Исхаков.
В газете предположили, что пара могла просто не оформить развод. Фотограф отказался от развёрнутых комментариев о ситуации в семье.
Как писал NEWS.ru, в разгар слухов о грядущем разводе Гагарина уехала в Санкт-Петербург. По информации источников, ещё до свадьбы пара решила, что в случае расставания вся недвижимость перейдёт к певице и детям.
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