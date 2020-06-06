Полина Гагарина уехала из дома после слухов об истинной причине развода

https://static.news.ru/photo/42e1f702-a7b7-11ea-8244-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Полина Гагарина уехала в Санкт-Петербург в самый разгар слухов о причине развода певицы. Об отъезде из дома артистка написала в Instagram.

Поклонники вновь завалили её вопросами о разводе, но певица предпочла отмолчаться.

Любимый Питер. Как же я скучала, — подписала Гагарина снимок, на котором сидит на подоконнике и любуется видами города.

Между тем фанаты певицы обсуждают несколько версий, почему артистка уходит от мужа. В частности, речь идёт о том, что фотограф Дмитрий Исхаков в последнее время чрезмерно контролировал супругу. Ещё одной причиной называют тот факт, что муж певицы зарабатывал в сотни раз меньше неё. Гагарину якобы такой поворот дел не устраивал, и она всё чаще высказывала претензии мужу, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в случае развода с певицей останется без недвижимости. Ещё перед свадьбой пара якобы зафиксировала, что дом и квартира в таком случае останутся в собственности у Гагариной.