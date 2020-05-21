Полина Гагарина при разводе оставит мужа ни с чем

https://static.news.ru/photo/668877b8-9b1d-11ea-84a5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в случае развода с певицей останется без недвижимости. Ещё перед свадьбой пара якобы зафиксировала, что дом и квартира останутся в собственности у Гагариной.

Квартиру в районе метро «Маяковская» в центре Москвы артистку купила ещё до свадьбы. Площадь жилья составляет 137 кв. м., панорамные окна выходят на Кремль, пишет KP.RU.

В квартиру певица въехала уже с мужем и сыном от первого брака. Загородный дом Гагарина начала строить тоже ещё до брака. Никаких прав Исхаков на него не имеет. В настоящее время певица строит ещё один загородный дом, но уже более просторный.

Исхаков зарабатывает в 100 раз меньше жены. По данным Forbes заработки певицы в прошлом году превысили $5 млн. Исхаков получает не более 300 тыс. рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после известия о разводе. Он опубликовал загадочное послание, заставившее поклонников испугаться и насторожиться.