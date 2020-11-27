«Стыдно плакаться»: Резник призвал обнищавших звёзд продать особняки

https://static.news.ru/photo/9638af14-30fa-11eb-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Знаменитый российский поэт-песенник Илья Резник пристыдил звёзд шоу-бизнеса, которые жалуются на «обнищание» и отсутствие заработков из-за пандемии. По его словам, звёзды могут продать свои шикарные особняки и машины, чтобы жить на эти деньги, а не плакать, потому что это «стыдно».

Как заявил Резник в интервью «Собеседнику», жалобы артистов на отсутствие заработка из-за пандемии, а также их обращение за помощью к государству не выдерживают никакой критики. Поэт считает такое поведение недостойным.

Плакаться им не стоит: нет причин для слёз. Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины, какие у них были гонорары на корпоративах. Стыдно плакаться, зная, как живёт народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд, — сказал Резник.

По его словам, многим жителям России не хватает денег даже на еду, а звёзды могут пойти работать в другой сфере, чтобы прокормить свои семьи, не говоря уже о продаже собственности.

Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублёвке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги. Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать, — посоветовал поэт.

Как сообщал NEWS.ru, ранее певец Валерий Меладзе резко раскритиковал эпидемиологические меры, из-за которых артисты массово лишились заработков. В качестве протестной меры он предложил им бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Заявление певца вызвало широкий общественный резонанс.

Меладзе затем объяснил, что на самом деле не призывал к бойкоту новогодних телепрограмм, а просто хотел обратить внимание на существующую проблему. После заявлений Меладзе занял первую строчку списка из звёзд, которых зрители не хотят видеть в «голубых огоньках» на Новый год.