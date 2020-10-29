Стилист Пугачёвой высоко оценил декольте Лолиты Милявской

https://static.news.ru/photo/a2da8884-19ce-11eb-84e0-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Певица Лолита Милявская в социальной сети опубликовала видеозапись, вызвавшую восторг среди подписчиков. Кадры были сняты в гримёрной. На артистке в этот момент надето мерцающее чёрное платье с глубоким декольте.

Пост с этим роликом звезда сделала, чтобы объявить, что весь её тур по Дальнему Востоку переносится на сентябрь из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Однако подписчики больше обратили внимание на внешний вид певицы, а не на то, что она сказала.

Поклонники артистки отметили её «глубокие глаза», «бомбическую фигуру» и «неувядающую молодость». Не остался в стороне и стилист Аллы Пугачёвой Игорь Гуляев.

Красавица, — написал он в комментариях под видео Милявской в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Лолита Милявская рассказала, что хранит некоторые предметы гардероба, подаренные ей бывшими мужьями, но до её экстремального похудения наряды пылились в шкафах без дела.

В частности, в гардеробной Лолиты хранилось подаренное ей продюсером Александром Цекало пальто известного модного дома. Роскошную вещь Цекало преподнёс супруге во времена их продлившегося 12 лет брака. Спустя 20 лет артистка снова смогла надеть ставшую винтажной вещь.