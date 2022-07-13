Стало известно, сколько Линдеманну заплатили за «роман» с Лободой Продюсер Чибисов рассказал, что Линдеманну платили по $150 тысяч за «роман» с Лободой

Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

Фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн

Концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов рассказал, сколько денег получал Тилль Линдеманн за инсценировку романа со Светланой Лободой. По его словам, за фотографии с певицей музыкант получал по $150 тысяч. Об этом он рассказал изданию «КП», отметив, что солист группы Rammstein долгое время не понимал, для чего это нужно.

Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно, — поведал продюсер.

Как заявляет Чибисов, основным инициатором выдуманного романа является бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина.

Также Чибисов вспомнил и о реакции самого Линдеманна на эту историю. По его словам, тот был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая «переборщила с пластикой».

Светлана Лобода также отреагировала на обсуждение ее личной жизни на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она не подтвердила и не опровергла слухи о фейковом романе с Линдеманном, однако отметила, что история получилась недостаточно яркой.

Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство», — написала певица.

Ранее журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о возможном настоящем отце дочери Светланы Лободы, Тильды. По ее словам, это может быть известный женатый бизнесмен, который не захотел быть с певицей вместе, в то время как официально названный отец — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн — не имеет никакого отношения к дочери Лободы.