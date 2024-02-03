Стало известно, рассталась ли Алсу с мужем Алсу опровергла слухи о разводе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу не подтвердила сообщения о разводе с супругом Яном Абрамовым. В студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» она рассказала, что муж дарит ей подарки и цветы, но при этом не признает День всех влюбленных, поэтому не готовит на 14 Февраля никаких сюрпризов.

Муж дарит цветы, подарки. Но он больше признает 8 Марта, если честно. Он говорит: «Не знаю, кто придумал этот праздник», — рассказывает Алсу.

Летом 2023 года в Сети появилась информация о расставании супругов. Приближенные источники сообщали, что певица разводится с предпринимателем из-за измены. Кроме того, поклонники заметили, что на концерт Леонида Агутина артистка пришла без обручального кольца. Уже тогда концертный директор опровергал эти слухи. Но из-за долгого отсутствия совместных фотографий пары подписчики снова заподозрили бизнесмена в неверности.

В связях с Абрамовым подозревали бывшую девушку Тимати, модель Анастасию Решетову. StarHit писал, что ее видели в компании Абрамова во время отдыха за границей. Кроме того, слухи о романе с предпринимателем подогревали романтичные подписи Решетовой к постам.