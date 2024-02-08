Стало известно, почему Жукова еле уговорили пойти в жюри «Фабрики звезд» Музкритик Бабичев: Жуков отказывался от «Фабрики звезд» из-за нелюбви к проекту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Жуков

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru предположил, что солиста и лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова пришлось уговаривать стать членом жюри шоу «Новая Фабрика звезд» из-за нелюбви исполнителя к данному проекту. Эксперт не исключил, что именно предыдущие, особенно первые, сезоны передачи негативно повлияли на продажи билетов не только «Руки вверх!», но и других известных коллективов конца 1990-х и начала 2000-х — Hi-Fi и «Иванушки International».

Учитывая, чего добился Жуков в шоу-бизнесе, он достоин стать членом жюри «Новой Фабрики звезд», хотя, насколько я понимаю, он до последнего отказывался. Предположу, что именно «Фабрику звезд» он винит в распаде «Руки Вверх!» с Потехиным в составе, когда аудиторию начали кормить сезонами «Фабрики звезд», — отметил Бабичев.

Критик считает, что после эфиров «Фабрики звезд» россияне начали массово скупать билеты только на концерты участников проекта. Бабичев напомнил, что иногда в год выходило по два сезона передачи.

Hi-Fi и «Иванушки International» собирали полные залы, и вдруг все начали ломиться и покупать билеты только на концерты «фабрикантов». Аудиторию начали кормить сезонами «Фабрики звезд» — по два в год, в какой-то момент внимание переключилось на «фабрикантов», — подытожил Бабичев.

Накануне Жуков в своем Telegram-канале сообщил, что стал первым наставником «Новой Фабрики звезд»: канал ТНТ раскрыл его имя перед перезапуском музыкального проекта. Исполнитель добавил, что гендиректор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу.

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