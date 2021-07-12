Харламов вышел в свет с новой возлюбленной

Юморист и звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов появился в компании своей новой возлюбленной, актрисы Катерины Ковальчук на открытии собственной сети ресторанов, сообщает StarHit.

По данным издания, артисты вместе были замечены на мероприятии, которое прошло в «Крокус Экспо». Звёзды не целовались и не держались за руки. О том, стала ли актриса новой избранницей Харламова, пока можно лишь догадываться, но в Сети уже давно ползут слухи о том, что у них роман.

Гарик Харламов после развода с бывшей женой, звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус не афишировал свои отношения с кем-либо. С Катериной Ковальчук он познакомился и активно взаимодействовал на съёмочной площадке сериала «Гусар».

Пару не раз видели вместе в общественных местах, но актриса не распространяется о том, что происходит в её жизни. По словам Катерины, выражение «счастье любит тишину» для неё не пустой звук. Актриса всегда жила по этому принципу и не намерена изменять ему сейчас.

Ранее актриса Анна Ковальчук прокомментировала слухи о том, что её младшая сестра встречается с Гариком Харламовым.