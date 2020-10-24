Солистка Little Big рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения

https://static.news.ru/photo/b054cef8-180b-11eb-9ee8-fa163e074e61_660.jpg Софья Таюрская Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Солистка группы Little Big Софья Таюрская призналась, что борьба с лишними килограммами обернулась для неё серьёзными проблемами со здоровьем.

Девушка продемонстрировала снимок 2016 года, на котором она позирует почти голой. По словам Таюрской, на тот момент, после трёхмесячной диеты исключительно на супах и овощах, ей удалось сбросить вес до 48 килограммов, но через два месяца она сорвалась и набрала более десяти килограммов, после чего начались «адские качели».

В итоге я заработала РПП (расстройство пищевого поведения. — NEWS.ru) и промучилась 3 года. После всех голодовок и зажоров я наконец-то остановилась и начала правильно питаться и год провела в спортзале. На весах было около 60 килограммов и вес не уходил, но объёмы ушли очень круто: минус 12 см в талии за 3 месяца спорта и ПП (правильного питания. — NEWS.ru), — рассказала певица.

На данный момент Таюрская ест, что хочет, и почти не занимается спортом, но старается питаться правильно и понимает, как та или иная пища отразится на её фигуре. Она заявила, что никогда не будет больше голодать и сидеть на диетах, несмотря на то, что хотела бы снова весить 48 килограммов.

На тему похудения я могу разговаривать вечно, но самое главное, что я поняла за весь этот путь: то как ты выглядишь — это твой выбор. Выбираешь пироженку на ночь — будешь толстеть, выбираешь салат за 4 часа до сна — будешь худеть, — подытожила певица.

Как писал NEWS.ru ранее, участник шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов за год похудел на 40 килограммов. В планах у него сбросить ещё 20 кг.