Собчак «выгуляла» романтичное красное платье с рукавами «летучая мышь»

https://static.news.ru/photo/8fb9545c-f579-11ea-9899-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак показалась на люди в женственном красном платье в пол с рукавами «летучая мышь». В последнее время телеведущая отдаёт предпочтение романтичным нарядам.

Собчак настолько изменила свой стиль, что перемены бросаются в глаза. Хотя сама экс-кандидат в президенты признаётся, что чувствует себя в подобных нарядах как волк в овечьей шкуре. Тем не менее она регулярно надевает длинные платья с кружевами и рюшами, замечает Teleprogramma.pro.

В этот раз телеведущая выбрала платье, которое выгодно подчеркнуло стройную фигура звезды.

«Успела насладиться сентябрьским солнцем! Благодаря платью день стал ещё ярче», — подписала фото в ярком наряде Собчак.

Поклонники одобрили выбор телеведущей. «Платье — огонь», «Платье просто супер», «Красотка», «Однозначно ваше платье», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак заявила, что считает дурацким вопрос о главном качестве мужчины. Для телеведущей ответ оказался очевидным — это высокий уровень интеллекта.