Собчак «выгуляла» романтичное красное платье с рукавами «летучая мышь»

https://static.news.ru/photo/8fb9545c-f579-11ea-9899-fa163e074e61_660.jpgКсения СобчакФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ксения Собчак показалась на люди в женственном красном платье в пол с рукавами «летучая мышь». В последнее время телеведущая отдаёт предпочтение романтичным нарядам.
Собчак настолько изменила свой стиль, что перемены бросаются в глаза. Хотя сама экс-кандидат в президенты признаётся, что чувствует себя в подобных нарядах как волк в овечьей шкуре. Тем не менее она регулярно надевает длинные платья с кружевами и рюшами, замечает Teleprogramma.pro.