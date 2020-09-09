Собчак оценила умственные способности своего мужа

https://static.news.ru/photo/56710fc0-f2cf-11ea-bb76-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак заявила, что считает дурацким вопрос о главном качестве мужчины. Для телеведущей ответ оказался очевидным — это высокий уровень интеллекта.

Рассуждения дочери первого мэра Санкт-Петербурга приводят «Невские новости». Собчак уточнила, что приоритет интеллекта над остальными качествами относится не только к мужчинам, но и к людям в целом. Телеведущая также сравнила собственные умственные способности с уровнем интеллекта своего мужа, театрального режиссёра Константина Богомолова. В качестве иллюстрации она привела аналогию с телефонами, где Собчак — это старая модель Nokia, а Богомолов — новый iPhone.

Телеведущая призналась, что испытывает огромное удовольствие от жизни с человеком, который настолько превосходит её в интеллектуальном развитии. По словам Собчак, такое положение дел мотивирует её постоянно развиваться и расширять кругозор, чтобы соответствовать супругу.

Ранее Собчак объяснила причины развода с актёром Максимом Виторганом. По словам Ксении, у неё с мужем образовались разные компании и интересы, передавал NEWS.ru.