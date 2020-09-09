Собчак оценила умственные способности своего мужа

Ксения Собчак заявила, что считает дурацким вопрос о главном качестве мужчины. Для телеведущей ответ оказался очевидным — это высокий уровень интеллекта.
Рассуждения дочери первого мэра Санкт-Петербурга
Телеведущая призналась, что испытывает огромное удовольствие от жизни с человеком, который настолько превосходит её в интеллектуальном развитии. По словам Собчак, такое положение дел мотивирует её постоянно развиваться и расширять кругозор, чтобы соответствовать супругу.
Ранее Собчак объяснила причины развода с актёром Максимом Виторганом. По словам Ксении, у неё с мужем образовались разные компании и интересы, передавал NEWS.ru.
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