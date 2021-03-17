Собчак попала впросак на мероприятии, одевшись под скатерть

https://static.news.ru/photo/82b89914-8784-11eb-a5f5-96000091f725_660.jpg Фото: xenia_sobchak / instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак оконфузилась на публичном мероприятии. Она пришла в золотистом костюме со стразами, который как две капли был похож на скатерти на столах.

Телеведущую пригласили вести корпоратив, но выбор брючного костюма оказался неудачным. Впрочем, она не растерялась и решила превратить это всё в шутку, не дожидаясь, пока гости начнут над ней смеяться, пишет KP.RU.

Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть, — написала Ксения в Instagram.

В итоге она даже станцевала со скатертью для гостей корпоратива и выложила ролик в соцсети.

Поклонники телеведущей поддержали её, отметив, что «самоирония — главное оружие».

Как ранее писал NEWS.ru, российский режиссёр Никита Михалков предложил подумать, кто в России «элита», на примере мамы Собчак. 6 марта российский режиссёр Никита Михалков опубликовал новый выпуск своей передачи «Бесогон», в котором порассуждал о деятелях искусства, которые поддерживают Алексея Навального и молодёжь, выходящую на несогласованные акции протеста по всей стране.