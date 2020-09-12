Собчак обратилась с трогательным посланием к Богомолову

Певица Ольга Зарубина объявила, что готова эмигрировать в США к своему жениху. 62-летняя артистка познакомилась с мужчиной в соцсети и до сих пор ни разу не видела его вживую.

Имя нового избранника певица не называет, известно только, что он когда-то вращался в отечественном шоу-бизнесе. Зарубина планирует улететь в США в октябре, чтобы познакомиться с возлюбленным. Если у них всё...