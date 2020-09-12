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Собчак обратилась с трогательным посланием к Богомолову

12:49, 13 сентября 2020

Телеведущая Ксения Собчак в день первой годовщины свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым обратилась к супругу с трогательным посланием в социальной сети.

Одна из самых эпатажных пар отечественного шоу-бизнеса сыграла свадьбу 13 сентября 2019 года. Собчак и Богомолов не ограничились регистрацией брака в ЗАГСе и прошли христианский обряд венчания. При этом между локациями своего праздника они передвигались на катафалке.

Люблю тебя, Константин! Ты дал мне самое главное — ощущение того, что я не в одиночестве так «странно» смотрю на мир. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье, — написала в Instagram ведущая.

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Режиссёр ответил на послание.

Моя молния, тайна и сердце. Навсегда, — отметил в социальной сети Богомолов.

Ранее Ксения Собчак призналась, что испытывает огромное удовольствие от жизни с человеком, который настолько превосходит её в интеллектуальном развитии. По словам Собчак, такое положение дел мотивирует её постоянно развиваться и расширять кругозор, чтобы соответствовать супругу, писал NEWS.ru.

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