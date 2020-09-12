Собчак обратилась с трогательным посланием к Богомолову

Телеведущая Ксения Собчак в день первой годовщины свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым обратилась к супругу с трогательным посланием в социальной сети.
Одна из самых эпатажных пар отечественного шоу-бизнеса сыграла свадьбу 13 сентября 2019 года. Собчак и Богомолов не ограничились регистрацией брака в ЗАГСе и прошли христианский обряд венчания. При этом между локациями своего праздника они передвигались на катафалке.
Люблю тебя, Константин! Ты дал мне самое главное — ощущение того, что я не в одиночестве так «странно» смотрю на мир. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье, — написала в Instagram ведущая.
Ранее Ксения Собчак призналась, что испытывает огромное удовольствие от жизни с человеком, который настолько превосходит её в интеллектуальном развитии. По словам Собчак, такое положение дел мотивирует её постоянно развиваться и расширять кругозор, чтобы соответствовать супругу, писал NEWS.ru.