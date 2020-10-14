СМИ: Лопырёва разводится с мужем из-за отсутствия денег

Модель и блогер Виктория Лопырёва собирается в скором времени развестись со своим супругом бизнесменом Игорем Булатовым. Об этом рассказал близкий знакомый звезды соцсетей.
Причиной ссоры стала нехватка денег и финансовая нестабильность мужа, который больше не может обеспечивать семью.
Финансовые средства закончились совсем. Он в долгах, — поделился подробностями инсайдер.
Сама Виктория уже больше месяца не публикует в соцсетях снимки с Булатовым, хотя раньше она выкладывала фотографии с супругом каждый день. Сейчас светская львица и её сын отдыхают в Турции, сообщил Telegram-канал «Антиглянец»,
Как писал NEWS.ru, пожарный ответил Самбурской из-за высказываний о малозарабатывающих мужчинах.
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