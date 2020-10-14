16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

СМИ: Лопырёва разводится с мужем из-за отсутствия денег

21:54, 14 октября 2020
Игорь Булатов и Виктория Лопырева Игорь Булатов и Виктория Лопырева Фото: lopyrevavika/instagram.com

Модель и блогер Виктория Лопырёва собирается в скором времени развестись со своим супругом бизнесменом Игорем Булатовым. Об этом рассказал близкий знакомый звезды соцсетей.

Причиной ссоры стала нехватка денег и финансовая нестабильность мужа, который больше не может обеспечивать семью.

Финансовые средства закончились совсем. Он в долгах, — поделился подробностями инсайдер.

Сама Виктория уже больше месяца не публикует в соцсетях снимки с Булатовым, хотя раньше она выкладывала фотографии с супругом каждый день. Сейчас светская львица и её сын отдыхают в Турции, сообщил Telegram-канал «Антиглянец»,

Как писал NEWS.ru, пожарный ответил Самбурской из-за высказываний о малозарабатывающих мужчинах.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео