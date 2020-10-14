Пожарный ответил Самбурской из-за высказываний о «принцах верхом на козе»

https://static.news.ru/photo/2c3aa63e-0e41-11eb-9eda-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Один из пользователей соцсети Twitter ответил на заявление актрисы Настасьи Самбурской, которая посмеялась над мужчинами с зарплатой в 30 тысяч рублей, в число которых вошли пожарные и следователи, и сказала, что не стала бы встречаться с такими «принцами верхом на козе».

Мужчина в своём посте рассказал, что работает пожарным уже пять лет.

За свою карьеру пожарного я достал из огня шесть человек. За эти пять лет я заработал около полутора миллионов рублей. Это цена одного, ну максимум двух рекламных постов в «Инсте» данной особы. Выводов не будет, оставлю это для вас, — написал он в Twitter.

Всё началось с того, что один из пользователей Instagram задал Настасье вопрос, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. Как ответила Самбурская, люди этих профессий получают в районе 30–35 тысяч рублей. По словам актрисы, она платит за коммуналку примерно 25 тыс. рублей, а за парковку — 20 тыс. Женихов с такой зарплатой при этом она назвала «принцами верхом на козе» и сообщила, что не намерена их обеспечивать, сообщил Life.

Прокомментировал высказывание актрисы и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что «самка обозначила себя красными флажками» и нормальные честные люди не должны обращать на неё внимание. В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Самбурскую никогда не любили.

Как писал NEWS.ru, ранее пианист Лука Затравкин отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах, получающих 30 тыс. рублей в месяц. Он отметил, что «это тот случай, когда лучше промолчать, за умного сойдёшь».