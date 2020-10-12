«Её не любили»: Пригожин ответил на требования Самбурской к зарплате мужчин

https://static.news.ru/photo/bf89732e-0c9e-11eb-ac96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывания Настасьи Самбурской. Актриса ранее заявила, что никогда бы не вышла замуж за простого работягу, например за пожарного, из-за его низкой зарплаты.

Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому, что, вероятно, никогда не любила. И её никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается, — заявил Пригожин в беседе с РЕН ТВ.

Он добавил, что когда любишь человека, становится неважно, чем он занимается. По его словам, люди делятся на две категории: одни, переживая трудности, становятся добрее, а другие пытаются обвинять окружающих в собственных проблемах.

Звезда сериала «Универ» оказалась в центре скандала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. Один из пользователей спросил, вышла бы актриса замуж за пожарного или следователя. Самбурская ответила, что представители этих профессий получают около 30 тысяч рублей, а она только за коммунальные услуги и парковку отдаёт ежемесячно по 45 тысяч. Самбурскую упрекнули в меркантильности, на что она заявила, что «полжизни горбатилась», получая образование и работая, писал NEWS.ru.