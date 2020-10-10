Самбурская раскритиковала «принцев-романтиков» с низкими доходами

https://static.news.ru/photo/8ada75aa-0baf-11eb-9111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Актриса Настасья Самбурская подвергла жёсткой критике мужчин, которые зарабатывают не больше тридцати тысяч рублей и рассчитывают на брак с ней.

Звезда сериала «Универ» ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Один из пользователей спросил, вышла бы актриса замуж за пожарного или следователя? Самбурская ответила, что представители этих профессий получают около 30 тысяч рублей, а она только за коммунальные услуги и парковку отдаёт ежемесячно по 45 тысяч.

Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтобы я тебя обеспечивала? — написала актриса.

Самбурскую упрекнули в меркантильности, на что она заявила, что «полжизни горбатилась», получая образование и работая.

А сейчас приедет такой принц-романтик сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая «люблю тебя, чувствую что пришло. Забирай мое имущество!» — саркастически высказалась артистка.

Подписчики продолжили дискуссию и указали Самбурской, что многие люди также тяжело работают, но больших денег не получают. Актриса ответила, что таким гражданам никто не запрещал выбрать более финансово привлекательную профессию.

Ранее Самбурская впервые показала в соцсетях любимого мужчину, спрятав, однако, его лицо за плашкой «цензура», передавал NEWS.ru.