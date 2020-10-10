Самбурская впервые показала любимого мужчину

Актриса Настасья Самбурская в социальной сети показала своего возлюбленного.
Знаменитость обычно не делится с фанатами подробностями личной жизни. Однако сейчас стало известно, что у неё есть любимый мужчина, но Самбурская считает неправильным выставлять личную жизнь напоказ.
Если я не инстаграмлю своего мужчину, это не значит, что мне с ним одиноко. Просто я им слишком дорожу, — призналась в Instagram артистка.
Совместный кадр с любимым звезда сериала «Универ» всё же выложила в сторис, правда, спрятала лицо мужчины за картинкой «Цензура».
Ранее Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своём романе с Гариком Харламовым. Актриса назвала подобные сообщения «самой невероятной информацией». Комику также приписывали роман с актрисой Яной Кошкиной. Поводом для подобных слухов стало заявление самого юмориста о расставании с женой Кристиной Асмус в июне этого года, писал NEWS.ru.