Сын Сафронова ответил посмеявшейся над зарплатой пожарных Самбурской

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Пианист Лука Затравкин прокомментировал высказывание актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах, получающих 30 тыс. рублей в месяц. Он отметил, что «это тот случай, когда лучше промолчать, за умного сойдешь».

Когда тобой очарованы как актёром, как музыкантом, как творческой единицей, нельзя показывать свою тёмную сторону, своих демонов в шкафу. Лучше быть несколько самоцензурированным что ли, немножко внести светлое и доброе, даже если ты не такой, — рассказал сын художника Никоса Сафронова Пятому Каналу.

Он подчеркнул, что известным людям нужно помнить о том, как они могут влиять на фанатов. Затравкин пояснил, что, если Самбурская будет постоянно говорить о «бабках», то ее подписчицы будут повторять вслед за ней и отметил, что «бытие определяет сознание».

У Насти, к сожалению, бытие не очень простое и, наверно, мы будем надеяться, что она не будет себя ограничивать и зажимать в разные вот эти рамки, потому что в результате она останется несчастной, она останется одинокой, это очень плохо, — добавил пианист.

Затравкин считает, что настоящая любовь «может прийти внезапно и негаданно».

Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он... Можно вырастить сегодня из простого мужчины генерала, который будет богаче, умнее и, наверно, более высокого положения, чем ты, если ты хочешь это сделать. Но ограничивать себя сразу и ждать принца на белом коне — конец печальный, — заключил музыкант.

Всё началось с того, что один из пользователей Instagram задал Настасье вопрос, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. Как ответила Самбурская, люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. По словам актрисы, она платит за коммуналку примерно 25 тыс. рублей, а за парковку — 20 тыс. Женихов с такой зарплатой при этом она назвала «принцами верхом на козе» и сообщила, что не намерена их обеспечивать.

Прокомментировал высказывание актрисы и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что «самка обозначила себя красными флажками», и нормальные честные люди не должны обращать на нее внимание. В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Самбурскую никогда не любили, писал NEWS.ru.